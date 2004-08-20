Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих с 9.5% до 9.2%, говорится в сообщении банка.



Предложение предоставляется военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" N117-ФЗ от 20.08.2004.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.







"AK&M" от 19.08.2019