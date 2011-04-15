Глобальные рынки после слабой предыдущей недели пытаются восстановить потери, чему способствуют ослабевшие риски скорой рецессии в США. Сделка с Китаем несмотря на позитивные заявления представителей двух стран далека от заключения. Так, Д.Трамп определяющим условием для будущего торгового соглашения назвал урегулирование нестабильности в Гонконге. Президент также опроверг позитивную для рынка информацию СМИ о своем согласии на продление лицензии для американских компаний на сотрудничество с Huawei на 90 дней (истекает сегодня), сославшись на сохраняющуюся угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдел экономического и отраслевого анализа Дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова.



Тем не менее настроение на рынках в начале торгового дня понедельника остаются позитивными. Перепроданные азиатские фондовые рынки растут на новостях о реформах Народного банка КНР, которые должны обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для небольших компаний и стимулировать рост реальных располагаемых доходов. Поддержкой выступают и стабильные цены на нефть.



В целом, предстоящая неделя для финансовых рынков обещает быть не такой насыщенной в плане макроэкономической статистики, как предыдущая. Из наиболее важных данных стоит отметить инфляцию в ЕС, статистику по американскому рынку недвижимости, а также предварительные PMI в промышленности и сфере услуг США и Еврозоны. Повышенное внимание инвесторы будут уделять политике центральных банков, что связано с публикацией протоколов с последнего заседания ФРС, а также ежегодным симпозиумом глав центральных банков в Джексон-Хоуле, который пройдет с 22 по 24 августа. Причем отдельно стоит отметить выступление главы ФРС Дж.Пауэлла, которое намечено на пятницу и будет посвящено оценке будущих перспектив американской экономики и монетарной политике, что существенным образом скажется на динамике ключевых индексов.



Российскому рынку в пятницу не удалось воспользоваться неплохим внешним фоном, индекс МосБиржи не реализовал попытку отскока и приблизился к отметке в 2600 пунктов. В отсутствие сильных внутренних идей спрос остается сегментированным, ключевые фишки не демонстрируют рост. Однако сегодня все же рассчитываем на восстановление утраченных позиций, индекс МосБиржи способен вернуться в середину-верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов.





"AK&M" от 19.08.2019