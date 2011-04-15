Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника предпринимает попытки восстановиться. Поддержку ценам оказал пятничный доклад ОПЕК, в соответствии с которым страны ближневосточного картеля в июле добывали 29.6 млн баррелей нефти в сутки, что на 246 тыс. б/с ниже уровня июня. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в июле снизили производство на 1.173 млн баррелей в сутки. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в июле обязательства были выполнены на 144%. Больше всех в прошлом месяце добычу снизила Саудовская Аравия - на 134 тыс. б/с - до 9,7 млн б/с. Королевство уже перевыполнило свою квоту в рамках энергетического пакта два раза, сократив добычу на 600 тыс. б/с вместо 322 тыс. б/с согласно договоренностям.



Участники рынка практически полностью проигнорировали другую деталь отчета. Помимо снижения добычи, ОПЕК понизила прогноз роста спроса нефть на этот год с 1.14 млн в день до 1.1 млн, ссылаясь на последствия глобального экономического спада. Несмотря на усилия ОПЕК, направленные на стабилизацию рынка нефти, при дальнейшем снижении темпов роста мировой экономики, странам ближневосточного картеля придется пойти на еще большее сокращение добычи, что представляется уже маловероятным. Учитывая сказанное, до тех пор, пока на рынке сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей, подчеркивает аналитик.







"AK&M" от 19.08.2019