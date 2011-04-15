Рубль останется уязвимым в течение текущей недели на фоне сохраняющихся внешних рисков

Российская валюта остается уязвимой на фоне сохраняющихся внешних рисков. По итогам прошедшей недели рубль вернулся к слабым отметкам в районе 66.5 в паре с долларом и 73.6 в паре с евро на фоне распродаж на глобальных площадках и бегства инвесторов в защитные активы, что было вызвано страхами приближающейся рецессии в американской экономике. Об этом говорится в обзоре Nordea.



На текущей неделе, несмотря на фактор поддержки со стороны налогового периода, риски по российской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления. Сегодня основным событием для рисковых активов станет решение США по поводу того, предоставлять ли американским компаниям разрешения на продажу своей продукции компании Huawei. Такие разрешения были предоставлены американскому бизнесу 90 дней назад, и сегодня формально этот срок истекает.



США вполне могут продлить действующие разрешения, что в начале недели способно оказать поддержку валютам развивающихся стран и рублю. Тем не менее, ситуация в торговой войне уже неоднократно резко менялась, поэтому мы не видим фундамента для устойчивого оптимизма по отношению к российской валюте. Ввиду внешних рисков рубль на текущей неделе останется выше отметки 66 в паре с долларом. При этом в паре с евро у рубля больше шансов продемонстрировать положительную динамику, так как риски по европейской валюте смещены в сторону ослабления на фоне публикации индексов PMI и политической неопределенности в Италии, подчеркивается в обзоре.



"AK&M" от 19.08.2019