Установлены сроки подключения банков к Системе быстрых платежей

Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующие изменения в правила платёжной системы Банка России зарегистрировал Минюст России.



Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В-переводов).



Напомним, что осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода.



Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.



С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.





"AK&M" от 19.08.2019