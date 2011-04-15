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19/08/2019
12:48

Установлены сроки подключения банков к Системе быстрых платежей

Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующие изменения в правила платёжной системы Банка России зарегистрировал Минюст России.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В-переводов).

Напомним, что осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода.

Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.

С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП.


"AK&M" от 19.08.2019
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