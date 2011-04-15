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19/08/2019
12:42

Курская область готова к отопительному сезону на 80%

Курская область готова к отопительному сезону на 80%. Такие данные были представлены на оперативном совещании с районами, которое прошло под председательством заместителя губернатора Алексея Смирнова, сообщила пресс-служба администрации региона.

При этом объекты образования готовы к зимне-осеннему периоду на 90%, культуры - 93.7%, социального обслуживания - 88%, здравоохранения - 86.1%. Курский филиал ПАО "Квадра" подготовил теплосети на 76%.

С районами, которые показывают низкий темп по подготовке сетей к отопительному сезону, замгубернатора совместно с региональным комитетом ЖКХ и ТЭК проведёт дополнительную работу.

Специалисты Госжилинспекции продолжают ежедневные проверки многоквартирных домов. На данный момент в регионе обследовано 38.6% от общего числа. Уже завершен осмотр в 14 районах региона, в ближайшее время будут проверены дома ещё в 7 районах. По итогам обследования управляющим компаниям выдаются рекомендации по устранению замечаний. Срок - до 15 сентября.


"AK&M" от 19.08.2019
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