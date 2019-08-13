ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 августа в размере 66.6082 руб. против 65.9961 руб. на 17 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.08.19 - 65.9961 руб.

16.08.19 - 65.8907 руб.

15.08.19 - 65.2032 руб.

14.08.19 - 65.6017 руб.

13.08.19 - 65.4287 руб.













"AK&M" от 19.08.2019