ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 августа в размере 73.9484 руб. против 73.2227 руб. на 17 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



17.08.19 - 73.2227 руб.

16.08.19 - 73.4550 руб.

15.08.19 - 72.9037 руб.

14.08.19 - 73.4149 руб.

13.08.19 - 73.1231 руб.







































































































































"AK&M" от 19.08.2019