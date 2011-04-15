Mercedes-Benz отзывает 21 автомобиль Marco Polo

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 21 автомобиль Mercedes-Benz (Marco Polo). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые в период с января 2017 года по июнь 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определённых гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места. Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова. Петли, возможно затронутые данной проблемой, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъёмной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон. Это может представлять риск получения травм людьми, находящимися на кровати либо под ней.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Транспортные средства будут проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъёмной крышей. При необходимости, усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 19.08.2019