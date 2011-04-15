Россияне заплатили 5 млрд руб. долгов по имущественным налогам

Россияне за июнь-июль заплатили более 5 млрд руб. задолженности по имущественным налогам в рамках информационной кампании "В отпуск без долгов", сообщила ФНС.



Всего в аэропортах, вокзалах и торговых центрах развернуто 1.7 тыс. мобильных налоговых офисов, где получили консультацию 1.2 млн человек, к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" подключены более 300 тыс. новых пользователей. Сервис позволяет получать актуальную информацию о начислениях, долгах и уплате налогов в режиме онлайн.



Основная цель проводимой налоговыми органами работы - информирование граждан по вопросам уплаты налогов и предупреждение последствий, связанных с их неуплатой.





"AK&M" от 19.08.2019