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19/08/2019
14:05

Россияне заплатили 5 млрд руб. долгов по имущественным налогам

Россияне за июнь-июль заплатили более 5 млрд руб. задолженности по имущественным налогам в рамках информационной кампании "В отпуск без долгов", сообщила ФНС.

Всего в аэропортах, вокзалах и торговых центрах развернуто 1.7 тыс. мобильных налоговых офисов, где получили консультацию 1.2 млн человек, к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" подключены более 300 тыс. новых пользователей. Сервис позволяет получать актуальную информацию о начислениях, долгах и уплате налогов в режиме онлайн.

Основная цель проводимой налоговыми органами работы - информирование граждан по вопросам уплаты налогов и предупреждение последствий, связанных с их неуплатой.


"AK&M" от 19.08.2019
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