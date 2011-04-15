ФАС выявила нарушения при закупках на строительстве трассы "Кавказ"

ФАС выявила нарушения в ходе рассмотрения обращения компании "УралСтрой" на действия Управления федеральных автодорог "Каспий" Росавтодора при закупке работ по строительству автодороги "Кавказ" (Р-217, ранее М-29) с начальной (максимальной) ценой контракта порядка 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Так, в закупочной документации отсутствовали пункт с возможностью обеспечения заявки на участие в закупке путём предоставления банковской гарантии и условие об обеспечении гарантийных обязательств по контракту.



"Кроме того, заказчик требовал предоставить в составе заявки выписки из реестра членов СРО по форме, утверждённой приказом Ростехнадзора N 58, действие которого прекращено, - уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, - По итогам рассмотрения обращения заказчику предписано устранить выявленные нарушения на стадии заключения контракта".





"AK&M" от 19.08.2019