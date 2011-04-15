Чистая прибыль группы "Росбанк" по МСФО в I полугодии увеличилась на 12%

Чистая прибыль по МСФО группы "Росбанк" в первом полугодии 2019 года увеличилась на 12% до 6 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении банка



Этот результат, в частности, объясняется ростом чистого операционного дохода от банковской деятельности группы на 13%. Наибольший вклад в улучшение показателя внес рост процентного дохода - на 14%: преимущественно за счет увеличения процентного дохода по кредитам как розничного, так и корпоративного бизнеса. Чистый комиссионный доход также показал рост на 13%. Операционные расходы группы демонстрируют рост на 5.7%.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".





"AK&M" от 19.08.2019