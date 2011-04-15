Реальная заработная плата в России в январе-июле выросла на 2.1%

Реальная заработная плата в России в июле 2019 года в годовом исчислении выросла на 3.5%, по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 7.2%, в январе-июле увеличилась на 2.1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 45.9 тыс. руб. и в годовом исчислении увеличилась на 8.2%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 7%. В январе-июле средняя номинальная зарплата выросла на 7.2%.





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