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19/08/2019
16:26

Реальная заработная плата в России в январе-июле выросла на 2.1%

Реальная заработная плата в России в июле 2019 года в годовом исчислении выросла на 3.5%, по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 7.2%, в январе-июле увеличилась на 2.1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 45.9 тыс. руб. и в годовом исчислении увеличилась на 8.2%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 7%. В январе-июле средняя номинальная зарплата выросла на 7.2%.


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