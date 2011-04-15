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19/08/2019
17:56

ВВП РФ в июле вырос на 1.7%, Минэкономразвития

ВВП РФ в июле 2019 года вырос на 1.7% в годовом исчислении после 0.8%-го роста в июне. Об этом свидетельствуют материалы Минэкономразвития.

По итогам 7 месяцев 2019 года темп роста ВВП оценивается на уровне 0.9% в годовом исчислении.

Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке 0.5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство, которое второй месяц подряд демонстрирует рост (2.8% в июле и 3.3% в июне).






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