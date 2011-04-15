МТС заключают госконтракты с Минсвязью на 4 млрд руб.

ПАО "МТС" победило в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к фиксированному интернету около 5 тыс. социально значимых объектов в девяти регионах России. Об этом говорится в сообщении оператора.



Сумма подписанных контрактов в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" составила 3.93 млрд руб.



По итогам аукционов МТС определены исполнителем государственных контрактов на подключение к сети Интернет в 2019-2021 годах более пяти тыс. точек фиксированного ШПД на социально значимых объектах - фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, школах и профессиональных образовательных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, избиркомах, пожарных частях, участковых пунктах полиции и подразделениях Росгвардии - в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.



Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в национальный проект "Цифровая экономика Российская Федерации", Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций провело электронные торги по 85 субъектам РФ.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.





"AK&M" от 19.08.2019