Власти Москвы выделили участок для Некрасовской линии метро и ТПУ

Власти столицы одобрили выделение участка на юго-востоке столицы для строительства метро. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он находится по адресу: Рязанский проспект, дом 1 в Нижегородском районе и свободен от застройки.



"На участке площадью 0.01 га возведут технологическую часть транспортно-пересадочного узла и объекты Некрасовской линии метро. Территорию предоставили ГУП "Московский метрополитен" почти на год. Затем ее переоформят на шесть лет", - сказала А.Пятова.



Работы пройдут в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы".



Выделение участка и передачу его в аренду одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.



Напомним, на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия - 15-я по счету. Ее строят поэтапно. Первый участок из четырех станций 3 июня 2019 года запустил мэр Москвы Сергей Собянин.



Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Строительство электродепо началось в 2014 году, в полную силу "Руднёво" заработает до конца 2019 года.



Сейчас строятся станции "Нижегородская" (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная".



Ввод Некрасовской линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области.





"AK&M" от 19.08.2019