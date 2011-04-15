"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам рейса U6178

"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тыс. руб.



Вся информация, касающаяся правил получения выплат, была разослана каждому пассажиру в индивидуальном порядке. В данный момент продолжается сбор заявлений.



Выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления.



Напомним, самолёт "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку 15 августа. При взлёте самолёта, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Оба двигателя отказали. Борт совершил вынужденную посадку.



Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 224 пассажира, при посадке никто не пострадал.



Самолёт получил значительные повреждения и отстранён от полётов.



Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом - Георгий Мурзин. Именно благодаря их профессионализму и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению "аэронавигация". Общий налёт Д.Юсупова составляет более 3 тыс. часов.



Второму пилоту Г.Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налёт составляет более 600 часов.



Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 16 А321, 5 А319 и 1 A320neo). По итогам 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли 9000579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).



"AK&M" от 19.08.2019