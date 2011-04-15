Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/08/2019
18:15

Численность населения РФ с начала года сократилась на 64.8 тыс. человек

Численность постоянного населения РФ на 1 июля 2019 года составила 146.7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64.8 тыс. человек, или на 0.04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88.7 тыс. человек).

Миграционный прирост на 67.4% компенсировал естественную убыль населения.

В России в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах РФ) и числа умерших (в 66 субъектах).

В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1.3 раза (в первом полугодии 2018 года - в 1.2 раза), в 39 субъектах РФ это превышение составило 1.5-2.1 раза.

Естественный прирост населения зафиксирован в 16 субъектах РФ (годом ранее - в 17 субъектах).



"AK&M" от 19.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100