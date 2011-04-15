Численность населения РФ с начала года сократилась на 64.8 тыс. человек

Численность постоянного населения РФ на 1 июля 2019 года составила 146.7 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 64.8 тыс. человек, или на 0.04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 88.7 тыс. человек).



Миграционный прирост на 67.4% компенсировал естественную убыль населения.



В России в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах РФ) и числа умерших (в 66 субъектах).



В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1.3 раза (в первом полугодии 2018 года - в 1.2 раза), в 39 субъектах РФ это превышение составило 1.5-2.1 раза.



Естественный прирост населения зафиксирован в 16 субъектах РФ (годом ранее - в 17 субъектах).







"AK&M" от 19.08.2019