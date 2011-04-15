Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 20 августа 2019 года.



"РОСНЕФТИ" ЗАМОРАЖИВАЮТ АРКТИКУ

МИНФИН ХОЧЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЛЬГОТЫ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ



Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" настаивает на льготах для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", угрожая срывом планов загрузки Севморпути. Против, как выяснил "Ъ", выступает Минфин, который, наоборот, призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов, то есть на неопределенный срок. Вопрос может быть решен в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров - Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.





ДЕНЬГИ ЗАДЕРЖАТ НА ВХОДЕ

КАРТЫ ПРЕДЛОЖЕНО БЛОКИРОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по "купленным" банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Однако эксперты отмечают, что даже при безусловно благой цели эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков.





АЛЕКСЕЮ ХОТИНУ ПОМЕНЯЛИ СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ НА ДВЕСТИ

В ДЕЛЕ "ЮГРЫ" РЕКОРДНО ВЫРОСЛА РАСТРАТА



Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка "Югра" многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение. Если в прежней редакции им инкриминировалась растрата из "Югры" всего 7,5 млрд руб., то теперь речь идет уже более чем о 200 млрд руб. Своей вины в этом преступлении никто из обвиняемых не признает.





ЧЕРНОМОРСКИЙ УЧАСТОК УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ

СУД ОТКАЗАЛ ПРОКУРОРАМ И РОСИМУЩЕСТВУ В ИСТРЕБОВАНИИ "ДАЧИ СЕРДЮКОВА"





Как стало известно "Ъ", вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о судьбе участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова: суд отказал Росимуществу и военной прокуратуре в ее истребовании из владения ООО "Ситиинжиниринг". Суд сослался на то, что Росимущество пропустило сроки исковой давности, обжалуя законность покупки компанией объектов недвижимости на участке. Спорная территория была передана от муниципалитета военным в 2010 году по просьбе тогдашнего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, а затем участок был продан как непрофильный актив Минобороны.





МИНПРОМТОРГ ПОМОЖЕТ СУДАМ ОБРУСЕТЬ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТАНЕТ БЕССРОЧНЫМ



Как стало известно "Ъ", Минпромторг может упростить признание судостроительной продукции российской для получения господдержки и разрешений на некоторые виды работ. Документы, подтверждающие, что судно построено в РФ, предлагается выдавать не на год, а бессрочно, при сдаче заказа. Судоходные компании неоднократно жаловались на краткость действия документов. Эксперты считают поправки логичными, однако отмечают, что они запаздывают - за несколько месяцев попыток адаптации постановления из РФ уже ушел крупный заказ, обеспеченный финансированием.





ПОКУПАТЕЛИ ДОПЛАТЯТ ЗА ЭСКРОУ

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ ТАКИЕ СЧЕТА ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ



Только 12% строящихся новостроек массового сегмента в Москве реализуются с применением эскроу-счетов. Приобретение недвижимости в них обходится на 6-13% дороже, чем первичного жилья по старой схеме. У покупателей новый механизм пока большого энтузиазма не вызывает.





IHERB НАШЛОСЬ МЕСТО В ИНТЕРНЕТЕ

СУД ОТКАЗАЛСЯ БЛОКИРОВАТЬ В РФ ПРИЛОЖЕНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА



В длящемся почти год споре о блокировке приложения в Google Play и App Store американского маркетплейса iHerb, продающего БАДы, возник переломный момент. Районный суд в Ульяновске отклонил требование местной прокуратуры, пытавшейся запретить продажи компанией своей продукции в РФ, так как ее добавки не отвечают техрегламентам ЕАЭС. Инициатором спора был глава отраслевой саморегулирующей организации, куда входят крупные российские производители БАДов. Второе заявление, связанное с блокировкой сайта iHerb, еще рассматривается.





РАЗВЛЕЧЕНИЯМ НЕ ХВАТАЕТ МАСШТАБА

РОСТ МЕДИАРЫНКА ЗАМЕДЛИТСЯ НА ФОНЕ ОТСУТСТВИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ СОБЫТИЙ



Российский рынок медиа и развлечений в ближайшие пять лет будет расти быстрее мирового за счет увеличивающихся расходов на онлайн-рекламу и проникновения мобильного интернета, ожидают в PwC. Самыми быстрорастущими его сегментами станут виртуальная реальность, киберспорт и онлайн-видеосервисы. А вот рынок телерекламы в отсутствие событий, сопоставимых по масштабу с чемпионатом мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), столкнется с замедлением роста.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.08.2019