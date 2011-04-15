Повтор! Оборот розничной торговли в январе-июле вырос на 1.6% до 18.481 трлн руб.

Оборот розничной торговли в январе-июле 2019 года вырос на 1.6% до 18.481 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



В июле оборот розничной торговли составил 2.793 трлн руб., что на 1% больше, чем годом ранее.



Оборот розничной торговли в июле 2019 года на 94.6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.4% (в июле 2018 года - 94.4% и 5.6% соответственно).





"AK&M" от 20.08.2019