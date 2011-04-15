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20/08/2019
11:58

ЛУКОЙЛ завершил программу buy back

ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило программу обратного выкупа акций, объявленной 30 августа 2018 года. Как говорится в сообщении компании, с начала действия программы обратного выкупа LUKOIL Securities Limited (100%-ное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13506650 обыкновенных акций и 23696806 депозитарных расписок на сумму $3 млрд. Приобретенные ценные бумаги составляют 4.96% уставного капитала компании.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.


"AK&M" от 20.08.2019
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