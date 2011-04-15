Роснефть сокращала добычу нефти из-за ограничений Транснефти

Роснефть была вынуждена сократить добычу нефти на 1.7 млн т за время действия ограничения приёма нефти в систему магистральных нефтепроводов Транснефти (с 1 мая по 15 июля 2019 года). Об этом говорится в материалах Роснефти.



Кроме того, за II квартал 2019 года среднесуточная добыча углеводородов составила 5.71 млн б.н.э. (70.1 млн т.н.э. за квартал), продемонстрировав рост показателя год к году на 0.1% и снижение квартал к кварталу на 3.3% по причинам временного ограничения Транснефтью приема нефти в систему магистральных трубопроводов и исполнения компанией квот в рамках соглашения ОПЕК+.



Помимо этого, в отчётном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4.62 млн барр. (56.7 млн т за квартал), увеличившись на 0.3% год к году и снизившись на 2.7% квартал к кварталу в результате временного ограничения Транснефтью приема нефти в систему магистральных трубопроводов и выполнения компанией квот по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.



Объём переработки нефти на заводах в Германии в первом полугодии составил 4.4 млн т, из которых 2.1 млн т - за II квартал. Уменьшение объёма переработки на зарубежных НПЗ компании обусловлено проведением капитального остановочного ремонта на НПЗ PCK Raffinerie GmbH, а также снижением загрузки на данном НПЗ в мае-июне вследствие временного ограничения Транснефтью приёма нефти в систему магистральных трубопроводов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 20.08.2019