В Ирландии 22-23 августа пройдёт забастовка пилотов Ryanair

В Ирландии 22-23 августа 2019 года пройдёт забастовка пилотов авиакомпании Ryanair, задействованных на ирландском направлении. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается изменение в расписании и отмена рейсов данного авиаперевозчика.



Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном (1936-2007), Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцем туристического агентства).



"AK&M" от 20.08.2019