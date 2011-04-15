На пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта с ТТК появится развязка, сообщил столичный Стройкомплекс.



Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, "на участке вдоль железнодорожных путей Смоленского направления от Шелепихинской набережной до ТТК планируется построить съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд. Это обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в деловой центр "Сити" через 2-й Красногвардейский проезд".



По его словам, также появится съезд с ТТК на дублёр. Таким образом будет организован проезд на Пресненскую набережную вдоль Ботанического сада.



Кроме того, построят съезд с Шелепихинской набережной на Северный дублёр. Проект предполагает строительство внешнего и внутреннего съездов с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и подъездной дороги к электроподстанции.



На новых участках установят дорожные знаки, информационные указатели и нанесут разметку. Территорию вокруг благоустроят и озеленят.



"В столице активно развивается транспортная инфраструктура. Открываются станции метро, реконструируются магистрали. Тем самым, для москвичей создается возможность существенно сократить издержки времени на перемещение по городу", - отметил В.Леонов. Напомним, Северный дублер Кутузовского проспекта пройдёт от Молодогвардейской развязки на МКАД до Делового центра "Москва-Сити".



Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строительство дублера планируется начать в конце 2019 года.



"Здесь предусмотрены въезды-выезды в самом Сити и на пересечении с улицей Барклая. Эта трасса станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра", - сказал М.Хуснуллин.



В начале этого года в рамках реализации концессионного соглашения с ОАО "Новая концессионная компания" для строительства и эксплуатации дублера были оформлены земельно-правовые отношения на 508 участков общей площадью 92 га.



"AK&M" от 20.08.2019