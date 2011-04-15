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20/08/2019
13:48

Росавтодор заранее проинформирует об индексации тарифа системы "Платон"

Минтранс России поручил Росавтодору публиковать на своём веб-сайте прогнозируемый тариф государственной системы "Платон" за полгода до его индексации. Об этом говорится в материалах министерства.

Согласно документу, до 20 июля 2020 года Федеральное дорожное агентство разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года. Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчётов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно.

Согласно постановлению Правительства РФ в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2.2 руб./км. На данный момент размер платы - 2.04 руб./км.

В федеральный дорожный фонд с помощью госсистемы "Платон" уже перечислено более 82 млрд руб. Из них за минувший месяц - 2.8 млрд руб., что на 45% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. На эти средства уже отремонтировано 2.7 тыс. км дорог и более 30 мостов.

"AK&M" от 20.08.2019
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