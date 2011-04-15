Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/08/2019
10:55

Рынок развивает "бычью" коррекцию

Интерес к риску на торгах во вторник поддерживают снижение ставок Банком Китая, восстановление доходности облигаций, разговоры о мерах стимулирования в Германии, а также спекуляции на тему снижения налогов на зарплату в США. Однако после вчерашнего ралли акции умерили пыл, и в Азии индексы показали уже более сдержанную динамику. На этом фоне российские индексы повышаются в среднем на 0,6%, но могут ускорить подъем в рамках развития отскока после недавних распродаж, если сохранится благоприятный внешний фон, говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Рубль торгуется неподалеку от февральских минимумов, хотя локально давление немного ослабло, и доллар слегка отступает, тяготея к отметке 66.70 руб. На рынке форекс американская валюта стабилизировалась после нескольких дней роста, но вероятность возобновления подъема сохраняется и может реализоваться, если завтрашний протокол заседания ФРС будет не таким "мягким", как ожидают участники рынка. Таким образом, риск пробоя уровня 67 руб. на этой неделе сохраняется.

Тем временем в сырьевом сегменте котировки Brent не могут определиться с вектором движения. Утренние попытки развития восходящего импульса пресекла область $59.50 за баррель, и целостность отметки 59 по-прежнему находится под угрозой. Сегодня вечером API представит традиционный еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который может несколько оживить динамику цен, если отразит существенное изменение уровня запасов. Также игроки продолжат следить за твитами Д.Трампа в контексте американо-китайских отношений, которые остаются значимым драйвером для нефтяного рынка.

"AK&M" от 20.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100