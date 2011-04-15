Рынок развивает "бычью" коррекцию

Интерес к риску на торгах во вторник поддерживают снижение ставок Банком Китая, восстановление доходности облигаций, разговоры о мерах стимулирования в Германии, а также спекуляции на тему снижения налогов на зарплату в США. Однако после вчерашнего ралли акции умерили пыл, и в Азии индексы показали уже более сдержанную динамику. На этом фоне российские индексы повышаются в среднем на 0,6%, но могут ускорить подъем в рамках развития отскока после недавних распродаж, если сохранится благоприятный внешний фон, говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Рубль торгуется неподалеку от февральских минимумов, хотя локально давление немного ослабло, и доллар слегка отступает, тяготея к отметке 66.70 руб. На рынке форекс американская валюта стабилизировалась после нескольких дней роста, но вероятность возобновления подъема сохраняется и может реализоваться, если завтрашний протокол заседания ФРС будет не таким "мягким", как ожидают участники рынка. Таким образом, риск пробоя уровня 67 руб. на этой неделе сохраняется.



Тем временем в сырьевом сегменте котировки Brent не могут определиться с вектором движения. Утренние попытки развития восходящего импульса пресекла область $59.50 за баррель, и целостность отметки 59 по-прежнему находится под угрозой. Сегодня вечером API представит традиционный еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который может несколько оживить динамику цен, если отразит существенное изменение уровня запасов. Также игроки продолжат следить за твитами Д.Трампа в контексте американо-китайских отношений, которые остаются значимым драйвером для нефтяного рынка.



"AK&M" от 20.08.2019