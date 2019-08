Рубль с начала августа потерял к доллару около 4%, вчера протестировав отметку 67/USD. Относительно неизменные показатели по чистой спекулятивной позиции в рубле по данным CFTC (на 13 августа, чистый "лонг" в объеме +47% от общего числа контрактов vs 42.5% в среднем за июль) и даже небольшое снижение доходностей средних и длинных ОФЗ позволяют предположить, что основные причины столь значительной коррекции кроются не столько в кардинальном ухудшении отношения портфельных инвесторов к рублю и локальным бондам, сколько в общей динамике ЕМ валют и возможном ухудшении баланса локальных потоков из-за внешних рисков. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Также стоит помнить о финальных выплатах дивидендов, включая крупнейшие компании, конвертация которых могла состояться во второй декаде августа. Более того, на фоне внешних рисков в валюту могла быть конвертирована инвесторами и часть дивидендов, полученных ранее в июне-июле.



Напротив, июльские данные по платежному балансу оказались неплохими (профицит текущего счета US$5.6 млрд vs оттока частного капитала в US$0.7 млрд), подтверждая ожидания, что текущий счет в 3К19, вопреки распространенным прогнозам, сохранит приличный профицит в размере US$15-20 млрд.



Более того, сохранение курса около 66.50-67/USD до конца года может увеличить профицит текущего счета на US$8-9 млрд, что довольно много даже с учетом сохраняющихся внешних рисков. Вкупе с предстоящим налоговым периодом это позволяет ожидать, что локальные факторы в ближайшие недели и месяцы будут способствовать возвращению курса рубля в диапазон 64-66/USD, хотя внешняя неопределенность остается высокой.



Последние две-три недели были очень напряженными для глобальных рынков и, особенно, ЕМ площадок. Если посмотреть на изменение основных фондовых индикаторов относительно уровней начала августа, то вполне умеренное снижение по развитым рынкам сопровождалось обвальной коррекцией на ЕМ площадках. Долговой же рынок США в терминах доходности US-Treasuries торгуется на 30-40 б.п. ниже вкупе с окрепшим долларом. Все это, с одной стороны, указывает на возросшие опасения инвесторов за состояние мировой экономики из-за торгового конфликта США-Китай, замедления Европейской экономики и Brexit, а также отдельных историй на ЕМ рынках. "Бегство в качество" в таких условиях объяснимо.



С другой стороны, устойчивость фондовых индексов развитых стран выглядит удивительно, вероятно, отражая ожидания дальнейших монетарных (и фискальных) стимулов со стороны денежных и финансовых властей в крупнейших странах и их стабилизирующего влияния на рост мировой экономики. Налицо явное противоречие во взглядах, которое рано или поздно должно разрешиться. Сегодня же азиатские площадки открыли день умеренным ростом из-за очередных надежд позитивных изменений в конфликте США-Китай и ожиданий фискальных стимулов. Однако неделя будет полна важных событий (публикация текста последнего заседания ФРС и выступления его представителей на ежегодной конференции в Jackson Hole, предварительные индексы PMI в США и Европе), что сохранит рынки волатильными.



Июльская макростатистика указала на отсутствие позитивных изменений в экономике, учитывая неожиданное замедление в промышленности (с 3.3% до 2.8%), дальнейшее ослабление динамики частного потребления (с 0.2% до 0.1% по потреблению товаров и услуг) из-за более слабого роста в рознице и снижения в услугах, а также сокращение грузооборота (-1.2% vs 0.4% в июле) и по-прежнему слабый рост в строительстве (0.2% vs 0.1%). Вместе с заявленным замедлением инфляции в июле до 4.6% это сохраняет аргументы в пользу понижения ставки ЦБ на 25 б.п. в сентябре с последующей паузой до конца года. Неизменность ставки будет возможна только если глобальный фон продолжит сильно ухудшаться, а волатильность рубля и локальных активов и далее уверенно повышаться, полагают аналитики.



"AK&M" от 20.08.2019