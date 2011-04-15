Сотрудники Iberia 24, 25, 30 и 31 августа проведут забастовку в аэропорту Барселоны

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В Испании 24, 25, 30 и 31 августа 2019 года в Международном аэропорту Барселоны (BCN) пройдут забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи ожидаются изменения в расписании и отмена рейсов.
Iberia - национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании, базирующийся в аэропорту Мадрид-Барахас со штаб-квартирой в Мадриде. Является членом авиационного альянса Oneworld с 1999 года.
Международный аэропорт Барселона - Эль-Прат - международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.
"AK&M" от 20.08.2019