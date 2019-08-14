ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 августа в размере 73.9766 руб. против 73.9484 руб. на 20 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



20.08.19 - 73.9484 руб.

17.08.19 - 73.2227 руб.

16.08.19 - 73.4550 руб.

15.08.19 - 72.9037 руб.

14.08.19 - 73.4149 руб.









































































































































"AK&M" от 20.08.2019