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20/08/2019
12:50

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 августа

Банк России установил на 21 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.2862
1 Азербайджанский манат 39.3658
100 Армянских драмов 14.0332
1 Белорусский рубль 32.4178
1 Болгарский лев 37.8101
1 Бразильский реал 16.3895
100 Венгерских форинтов 22.6130
1000 Вон Республики Корея 55.2610
10 Гонконгских долларов 85.1381
10 Датских крон 99.1788
1 Доллар США 66.7840
1 Евро 73.9766
100 Индийских рупий 93.1186
100 Казахстанских тенге 17.2602
1 Канадский доллар 50.1231
100 Киргизских сомов 95.5622
10 Китайских юаней 94.5520
10 Молдавских леев 37.6566
1 Новый туркменский манат 19.1084
10 Норвежских крон 74.3184
1 Польский злотый 16.9425
1 Румынский лей 15.6260
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.6377
1 Сингапурский доллар 48.1812
10 Таджикских сомони 68.8850
1 Турецкая лира 11.6919
10000 Узбекских сумов 72.9880
10 Украинских гривен 26.5833
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.7419
10 Чешских крон 28.6713
10 Шведских крон 68.9127
1 Швейцарский франк 68.1539
10 Южноафриканских рэндов 43.3795
100 Японских иен 62.7463

"AK&M" от 20.08.2019
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