Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 августа

Банк России установил на 21 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.2862

1 Азербайджанский манат 39.3658

100 Армянских драмов 14.0332

1 Белорусский рубль 32.4178

1 Болгарский лев 37.8101

1 Бразильский реал 16.3895

100 Венгерских форинтов 22.6130

1000 Вон Республики Корея 55.2610

10 Гонконгских долларов 85.1381

10 Датских крон 99.1788

1 Доллар США 66.7840

1 Евро 73.9766

100 Индийских рупий 93.1186

100 Казахстанских тенге 17.2602

1 Канадский доллар 50.1231

100 Киргизских сомов 95.5622

10 Китайских юаней 94.5520

10 Молдавских леев 37.6566

1 Новый туркменский манат 19.1084

10 Норвежских крон 74.3184

1 Польский злотый 16.9425

1 Румынский лей 15.6260

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.6377

1 Сингапурский доллар 48.1812

10 Таджикских сомони 68.8850

1 Турецкая лира 11.6919

10000 Узбекских сумов 72.9880

10 Украинских гривен 26.5833

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.7419

10 Чешских крон 28.6713

10 Шведских крон 68.9127

1 Швейцарский франк 68.1539

10 Южноафриканских рэндов 43.3795

100 Японских иен 62.7463

"AK&M" от 20.08.2019