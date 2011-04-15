Банк России на 21 августа повысил курс евро к рублю почти на 3 копейки до 73.9766 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 66.7840 руб.

Банк России на 21 августа повысил официальный курс евро к рублю почти на 3 копейки до 73.9766 руб. с 73.9484 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 66.7840 руб. с 66.6082 руб. 20 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 21 августа увеличилась почти на 11 копеек (+0.16%) до 70.0207 руб. с 69.9113 руб. 20 августа.



"AK&M" от 20.08.2019