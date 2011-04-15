Д.Медведев уволил зампреда ПФР А.Иванова в связи с утратой доверия

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уволил зампреда Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
А.Иванов подозревается в получении взятки более чем на 4 млн руб.
"AK&M" от 20.08.2019