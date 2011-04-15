FIAT отзывает 246 автомобилей в РФ

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает FIAT Freemont. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат 246 автомобилей FIAT Freemont, реализованных с августа 2013 года по август 2014 года.



Причиной отзыва является вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет проведена проверка и обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя при необходимости.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Fiat на российском рынке.



"AK&M" от 20.08.2019