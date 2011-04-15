Транспортные схемы в московском метро обновят к запуску движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщила столичная мэрия.



Маршруты МЦД будут отмечены на них разными цветами. На указателях в подземке появится информация о пересадках на диаметры.



Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 - цветом "ментол" (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как "зелёный луг" (цвет травы и листьев).



На схемах метрополитена МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК).



Цвета линий МЦД подобраны таким образом, чтобы они не сливались с ветками метро и друг с другом, были хорошо видны на схемах метро и железнодорожной навигации.



Диаметральные маршруты будут обозначаться на схемах метро и на указателях латинской буквой D и номером направления, обведенных параллелограммом (его цвет будет совпадать с цветом маршрута). Такое обозначение МЦД будет понятно не только жителям города, но и туристам, в том числе иностранным. Линии МЦД добавят и на электронную схему подземки в мобильном приложении "Метро Москвы".



Также заменят путевые полосы на станциях столичной подземки. Полосы расположены на стенах напротив платформ. На них указан перечень станций, в сторону которых едет состав, отмечены все доступные пересадки. Перед запуском движения на маршрутах МЦД сюда добавят информацию о том, с какой станции подземки можно перейти на платформу диаметров.



Вся информация на указателях и транспортных схемах на станциях МЦД, а также аудиосообщения в поездах "Иволга" будут дублироваться на английском языке. Это поможет ориентироваться иностранным туристам.



Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск) планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, в частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 - так же, как и метро.



По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах есть крепления для велосипедов, точки доступа Wi-Fi. В каждом предусмотрено по 16 USB-розеток для зарядки гаджетов.



"AK&M" от 20.08.2019