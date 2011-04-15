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20/08/2019
14:22

Рубль остается уязвимым, полагают аналитики

Рубль умеренно корректируется после вчерашних распродаж. Доллар, который едва не коснулся отметки 67 руб. накануне, во вторник откатился в область 66.5 руб., которая оказала ему поддержку. С начала сессии рубль восстанавливается в пределах 0.15%, и понижательные риски в краткосрочной перспективе сохраняются. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Минувшая неделя была сложной для российской валюты, которая пала жертвой массового бегства от рисков, ударившего по активам развивающегося сегмента. Вчерашний рывок в сторону отметки 67 руб. выглядел излишне агрессивным и по сути неоправданным, в связи с чем при сохранении спроса на рисковые активы в предстоящие дни можно рассчитывать на частичное восстановление нашей валюты, в том числе за счет налогового периода.

Впрочем, до конца недели многое будет зависеть от сигналов со стороны ФРС – изначально в рамках завтрашнего протокола заседания ФРС и затем – выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу. Пробой уровня 67 руб. состоится, если недостаточно мягкая риторика Центробанка запустит новое ралли доллара по всему спектру рынка. При этом если давление будет умеренным, с первой попытки эта психологическая отметка вряд ли будет пройдена. Техническая картина для российской валюты несколько улучшится в случае падения пары ниже локальной зоны поддержки 66.50 руб.



"AK&M" от 20.08.2019
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