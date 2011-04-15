Прибыль банковского сектора за январь-июль выросла в 1.5 раза до 1.178 трлн руб.

Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года выросла в 1.5 раза до 1.178 трлн руб., свидетельствуют материалы Банка России.



ЦБ отмечает снижение убыточности кредитных организаций как по объёму убытков, так и по количеству убыточных организаций.



Рентабельность активов по банковскому сектору за семь месяцев повысилась до 1.9%. Активы банковского сектора увеличились на 1.6%.





AK&M Антикризис