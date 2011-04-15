Прибыль банковского сектора за январь-июль выросла в 1.5 раза до 1.178 трлн руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Прибыль банковского сектора за январь-июль 2019 года выросла в 1.5 раза до 1.178 трлн руб., свидетельствуют материалы Банка России.
ЦБ отмечает снижение убыточности кредитных организаций как по объёму убытков, так и по количеству убыточных организаций.
Рентабельность активов по банковскому сектору за семь месяцев повысилась до 1.9%. Активы банковского сектора увеличились на 1.6%.
AK&M Антикризис