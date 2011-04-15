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20/08/2019
14:40

ФНС разъяснила, как отразить перерасчёт отпускных в 6-НДФЛ

ФНС разъяснила, как отразить перерасчёт отпускных в 6-НДФЛ.
Как говорится в сообщении службы, для расчёта НДФЛ по отпускным датой получения дохода считается дата фактической выплаты, а датой уплаты налога в бюджет - последний день месяца. Поэтому такие выплаты отражаются во втором разделе 6-НДФЛ отдельно.

Необходимость в перерасчёте отпускных после сдачи отчётности может возникнуть если при их расчёте была допущена ошибка и (или) в форму попали неверные данные. В этом случае необходимо сдать уточнённый расчёт 6-НДФЛ с правильными сведениями; если есть законодательно обусловленные причины.

Например, работник был уволен, отозван из отпуска, или же отпуск был перенесён из-за несвоевременной выплаты отпускных. Если перерасчёт привёл к уменьшению отпускных выплат и исчисленного с них налога, то подаётся уточнённый расчёт 6-НДФЛ. Если же в результате образовалась сумма к доплате, то уточнённый расчёт 6-НДФЛ за прошлый отчётный (налоговый) период сдавать не нужно. Итоговую сумму следует отразить в расчёте за тот период, в котором фактически произведена доплата. То есть искажение отчётных показателей произойдёт только в случае уменьшения сумм выплат и, соответственно, исчисленного с них НДФЛ.

"AK&M" от 20.08.2019
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