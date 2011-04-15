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20/08/2019
18:19

Таможня будет выполнять функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора

Таможенные органы в рамках эксперимента до 1 января 2022 года будут осуществлять санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор) товаров, в том числе перемещаемых физическими лицами, в ряде пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Новые полномочия возложены на таможенные органы в автомобильных пунктах пропуска "Вяртсиля" (Карелия, на границе с Финляндией), "Шумилкино" (Псковская область, на границе с Эстонией) и "Яраг-Казмаляр" (Дагестан, на границе с Азербайджаном). С 15 марта 2019 года в этих пунктах пропуска таможенные органы осуществляют санитарно-карантинный контроль; с 5 июля 2019 года - ветеринарный контроль; с 19 августа 2019 года - карантинный фитосанитарный контроль.

Решение об оценке (досмотре, осмотре) продукции формируется по результатам применения системы управления рисками. Принятые решения таможенные органы будут оформлять в электронном виде в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов (ЕАИС ТО) и направлять в Россельхознадзор и Роспотребнадзор через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) - после доработки программных средств всех участников информационного обмена.

На товаросопроводительных документах перевозчика принятое решение будет проставляться с использованием новых штампов, перечень которых утвержден законодательством. После доработки программных средств у перевозчика появится возможность получения решений в электронном виде через сервис "Личный кабинет участника ВЭД".

В целях совершенствования работы таможенных органов планируется с привлечением специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора провести профессиональную переподготовку должностных лиц, проводящих санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный контроль (надзор).


"AK&M" от 20.08.2019
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