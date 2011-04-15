Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие выросла на 81% до $2.997 млрд

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2018 год выросла на 44% до $3.059 млрд с $2.123 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 28 до $11.7 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 56% до $6.2 млрд. Объём капитальных вложений сократился на 22% до $1.6 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на $1.3 млрд до $0.9 млрд.



"AK&M" от 20.08.2019