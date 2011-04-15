Новая платформа Сетунь на МЦД-1 откроется в ноябре

Реконструкция железнодорожной платформы Сетунь завершится в ноябре 2019 года, сообщил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, говорится в сообщении Стройкомплеса.



По его словам, она войдёт в состав первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) "Одинцово - Лобня".



"Работы пройдут в два этапа. В ноябре будет построена новая платформа в сторону Москвы и временный павильон. Второй этап планируется завершить в мае 2020 года. Здесь создадут полноценный транспортно-пересадочный узел", - сказал О.Белозеров.



Он отметил, что на станции Сетунь появится конкорс (распределительный зал для пассажиров). Там установят эскалаторы, лифты, создадут комфортную безбарьерную среду.



"Здесь будет реализовано все, что необходимо требовательному пассажиру в большом городе", - подчеркнул О.Белозеров.



В 2018 году в рамках строительства дополнительных главных путей Смоленского направления МЖД на станции Сетунь построили подземный пешеходный тоннель с турникетно-кассовым терминалом и новую островную платформу в сторону области.



Напомним, что пересадки с метро на МЦД будут бесплатными.

Московские центральные диаметры (МЦД) - новый вид транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность МЦД в том, что диаметры будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу новых вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.



МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" (80 км, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 года.



Сейчас для этих двух маршрутов уже закуплены 39 современных поездов "Иволга", из них 26 уже проходят обкатку. Составы - российского производства.



Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 20.08.2019