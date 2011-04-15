Chrysler и Jeep отзывают автомобили в РФ для обновления ПО блока ЕАМ

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат 1725 автомобилей Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), реализованных с июля 2017 год по апрель 2018 года.



Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах необходимо обновить программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Chrysler, Jeep на российском рынке.



"AK&M" от 20.08.2019