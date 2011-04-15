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20/08/2019
17:05

Недельные расходы россиян выросли на 3.3%

Среднестатистическая российская семья на предыдущей неделе, с 12 по 18 августа, направила на повседневные расходы 4.374 тыс. руб., что на 3.3% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

В прошлом году в аналогичное время недельные расходы вышли из глубокого провала, повысившись до уровня, который превзошёл показатель минувшей недели текущего года на 2.1%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 49.6%.


"AK&M" от 20.08.2019
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