Аэрофлот перевёл саратовские рейсы в аэропорт "Гагарин"

Аэрофлот с 20 августа 2019 года перевёл саратовские рейсы (Москва - Саратов - Москва) в аэропорт "Гагарин". Об этом сообщил перевозчик.



Нумерация рейсов, а также время отправления и прибытия рейсов в связи с переходом в новый аэропорт не менялись.



Международный аэропорт "Гагарин" - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Аэропортовый комплекс "Гагарин" расположен в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км севернее города Саратова. Реализация проекта создаст условия для развития и расширения маршрутной сети воздушных перевозок, увеличения пассажиропотока, обеспечит улучшение транспортной доступности региона, качества обслуживания пассажиров и повышение уровня безопасности полетов. Новый транспортный узел является важным проектом для дальнейшего развития инфраструктурных объектов Саратовской области и повышения инвестиционной привлекательности региона. Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - "Платов" в Ростове-на-Дону).



Новый саратовский аэропорт "Гагарин" начал обслуживание регулярных авиарейсов с 20 августа 2019 года. В аэропорту организована работа для приема как внутренних рейсов, так и международных рейсов, оборудован пункт пропуска таможенного и пограничного контроля. Аэродром рассчитан на приём современных воздушных судов типа Вoeing 767-300ER.



Проект строительства нового аэропортового комплекса в Саратове реализован на основе государственно-частного партнерства и осуществлялся в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)". Государственным заказчиком проекта является Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") обеспечил строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий.



Объём бюджетных инвестиций - 7.22 млрд руб., объём внебюджетных инвестиций - более 8 млрд руб.



За счёт средств федерального бюджета построен новый аэродром (I категория ИКАО), взлетно-посадочная полоса (длиной 3000 м, шириной 45м), перрон на 21 место стоянок. Осуществлено строительство рулежных дорожек, устройство водосточно-дренажной сети, строительство патрульной дороги и ограждения, строительство командно-диспетчерского пункта, контрольно-пропускного пункта, аварийно-спасательной станции, установка светосигнального оборудования, метеоборудования, радиотехнического обеспечения полетов.



С привлечением средств частного инвестора построен новый аэровокзальный комплекс (пассажирского терминала) внутренних и международных воздушных линий с необходимыми административными, технологическими и производственными зданиями и сооружениями. Пропускная способность терминала- 1 млн пасс/год, 570 пасс/час, количество телескопических трапов - 3, количество стоек регистрации - 13. Общая площадь - 23 054.0 кв м. Также обустроена привокзальная площадь аэропорта, оборудованы краткосрочные и долгосрочные парковки общей вместимостью около 400 машиномест.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за первое полугодие 2019 года вырос на 13.4% до 28.2 млн, авиакомпании - на 9.7% до 17.8 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 14%, компании - на 8.7%.



В июне 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5.7 млн пассажиров, что на 9.1% превышает результат за июнь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3.3 млн пассажиров, на 3.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне 2019 года Группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию один самолёт Boeing 737-800 и вывела из парка три воздушных судна: Airbus A319, Airbus A320 и Airbus A321. По состоянию на 30 июня 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 365 воздушных судов.



Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два воздушных судна: Airbus A320 и Airbus A321. По состоянию на 30 июня 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Чистый убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2019 года вырос на 51.2% до 15.746 млрд руб. с 10.415 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 23.3% до 138.041 млрд руб. со 111.942 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 21.333 млрд руб. с 17.583 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год вырос в 2 раза до 14.12 млрд руб. с 7.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.4% до 252.863 млрд руб. с 219.157 млрд руб.



Выручка по итогам II квартала 2019 года составила 138.837 млрд руб., что на 11.1% превышает результат аналогичного периода 2018 года, чистая прибыль увеличилась на 74.1% до 2.73 млрд руб. с 1.568 млрд руб.



"AK&M" от 20.08.2019