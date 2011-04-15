Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/08/2019
18:07

С космодрома "Байконур" 22 августа состоится запуск ТК "Союз МС-14"

С космодрома "Байконур" 22 августа 2019 года в 06:38:25 MSK состоится запуск в беспилотном режиме транспортного корабля "Союз МС-14" (ТК) и 24 августа - стыковка ТК "Союз МС-14" с Международной космической станцией (далее - МКС) в автоматическом режиме. Об этом сообщила Росавиация.

Корабль доставит на МКС антропоморфного робота "Федор".
Поисково-спасательное обеспечение запуска корабля "Союз МС-14" будет осуществляться силами Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) при поддержке Министерства обороны РФ.

Сегодня, накануне запуска, состоялся брифинг по готовности сил и средств к поисково-спасательной операции запуска и стыковки.

В общей сложности планируется задействовать 15 вертолётов, 12 самолётов, 3 поисково-эвакуационных машины, 12 специализированных автомобилей, 1 спасательное буксирное судно ВМФ России.

Развертывается дополнительно 3 вспомогательных пункта управления. Поисково-спасательные силы расположатся на космодроме и вдоль трассы выведения транспортного пилотируемого корабля на орбиту на аэродромах (аэропортах) Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Каменный ручей, Дальнереченск и др.

Стыковка ТК "Союз МС-14" с Международной космической станцией запланирована на 24 августа в 08:32 MSK (по двухсуточной схеме).

"AK&M" от 20.08.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100