С космодрома "Байконур" 22 августа состоится запуск ТК "Союз МС-14"

С космодрома "Байконур" 22 августа 2019 года в 06:38:25 MSK состоится запуск в беспилотном режиме транспортного корабля "Союз МС-14" (ТК) и 24 августа - стыковка ТК "Союз МС-14" с Международной космической станцией (далее - МКС) в автоматическом режиме. Об этом сообщила Росавиация.



Корабль доставит на МКС антропоморфного робота "Федор".

Поисково-спасательное обеспечение запуска корабля "Союз МС-14" будет осуществляться силами Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) при поддержке Министерства обороны РФ.



Сегодня, накануне запуска, состоялся брифинг по готовности сил и средств к поисково-спасательной операции запуска и стыковки.



В общей сложности планируется задействовать 15 вертолётов, 12 самолётов, 3 поисково-эвакуационных машины, 12 специализированных автомобилей, 1 спасательное буксирное судно ВМФ России.



Развертывается дополнительно 3 вспомогательных пункта управления. Поисково-спасательные силы расположатся на космодроме и вдоль трассы выведения транспортного пилотируемого корабля на орбиту на аэродромах (аэропортах) Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Каменный ручей, Дальнереченск и др.



Стыковка ТК "Союз МС-14" с Международной космической станцией запланирована на 24 августа в 08:32 MSK (по двухсуточной схеме).



"AK&M" от 20.08.2019