Газпром обеспечит газом "Северный поток-2" и Ленинградскую область. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая рассмотрела представленный повторно проект увеличения подачи газа на участке Грязовец - КС "Славянская", который будет реализовываться в рамках развития газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Цель реализации проекта - подача газа в начальную точку морской части газопровода "Северный поток-2" в объёме 55 млрд куб. м в год, а также потребителям Северо-Западного региона в объёме до 3.4 млрд куб. м в год.



Для наращивания мощностей на территории Вологодской и Ленинградской областей строится новый современный магистральный газопровод протяжённостью 857.6 км, который в дальнейшем планируется использовать и для транспорта природного газа в Германию через Балтийское море. После получения в ноябре 2017 года положительного заключения Главгосэкспертизы России на проект второго и третьего этапов строительства второй этап было решено разбить на несколько частей, в связи с чем потребовалось повторное прохождение экспертизы.



Рассмотренный повторно проект включает три части второго этапа и третий этап работ. На этапе 2.1 производительность магистрального газопровода достигнет 22.1 млрд куб м в год, на этапе 2.2 - 52 млрд куб. м в год, по завершению третьего этапа планируется достижение показателя в 55 млрд куб. м в год. При этом объём подачи газа потребителям Ленинградской области достигнет 3.4 млрд куб. м.



В составе линейной части магистрального газопровода будет обустроено шесть участков трассы, а также семь компрессорных станций, в том числе "Грязовецкая", которая должна стать головной компрессорной станцией морского газопровода "Северный поток-2". Также здесь будут проложены кабельная линия связи, кабели автоматики и электроснабжения, линия электропередач, радиорелейная линия связи и установлены узел приема-запуска внутритрубного устройства, крановые узлы, площадки узлов редуцирования газа и газоизмерительные станции, построены временные и постоянные подъездные автодороги и другие необходимые объекты.



На этапе 2.3 для обеспечения экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания твердых и жидких отходов, образуемых при подготовке газа к транспорту в планируемом объеме, на компрессорной станции "Славянская" - конечной для строящегося магистрального газопровода - построят комплекс термического обезвреживания промышленных отходов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



