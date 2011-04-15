Индексы сохраняют позитивный импульс, полагают аналитики

Сессия 19 августа на американском фондовом рынке стала второй подряд завершившейся в плюсе. Позитивный импульс торгам придаёт оптимизм инвесторов и ожидаемые ими меры поддержки экономического роста. Министерство торговли заявило о продлении еще на 90 дней разрешения Huaweiна ведение деятельности в США. Белый дом отрицает обсуждение снижения налогов на заработную плату для поддержания роста потребительских расходов. На этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выступит на традиционной конференции в Джексон-Хоуле. В связи с этим рынок ожидает очередного сигнала о снижении процентных ставок в сентябре. Об этом говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".



Фьючерс на S&P 500 на премаркете продолжает умеренную восходящую динамику. Народный Банк Китая установил новые кредитные ставки. Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку на прежнем уровне, анонсировав готовность при необходимости снизить её.



После активного ралли в treasuries и золоте появились первые признаки перекупленности, однако ситуация остаётся напряжённой. "Индекс страха" VIX пробил важный уровень поддержки 17.93 пункта. Это сигнализирует об ослаблении тревожности среди участников торгов. Доходность "десятилеток" опустилась с 1.611% до 1.596%. Золото на фоне возобновления интереса к риску потеряло в цене 1%, пробив ключевой уровень поддержки $1500.



После сильного отскока индекса S&P500 в конце прошлой недели аналитики не исключают его попытки протестировать максимумы последних недель на уровне 2941 в ближайшие дни.



"AK&M" от 20.08.2019