Пассажиропоток "Внуково" с начала года составил 15 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта по данным на 20 августа 2019 года.



В 2018 году аналогичный показатель был достигнут 10 сентября.

АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за январь-июль 2019 года вырос на 12.8% до 13.369 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток по итогам июля составил 2.647 млн 647. Темпы роста к уровню прошлого года составили 8.8%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях составил 1.338 млн, что на 43.5% больше, чем годом ранее. Объем перевозок на внутренних воздушных линиях составил 1.309 млн.



"AK&M" от 20.08.2019