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20/08/2019
18:12

Ингосстрах вводит упрощённую систему урегулирования убытков для граждан, пострадавших в результате паводка в Сочи

Филиал Ингосстраха в Сочи принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате паводка, по упрощённой системе, говорится в сообщении страховой компании.

По состоянию на 20 августа 2019 года, в отдел урегулирования убытков филиала Ингосстраха в Сочи поступило заявление от корпоративного клиента о наступлении страхового события, связанного с затоплением нескольких помещений гостиницы в Центральном районе. Размер нанесённого ущерба устанавливается. Звонки от пострадавших клиентов продолжают поступать в филиал компании.

При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото- или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта.

Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, транспортное средство не может передвигаться своим ходом или поврежден дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста Ингосстраха на место происшествия и его фотосвидетельства.

В дальнейшем страхователю необходимо в течение семи календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра. Решение о выплате будет приниматься после осмотра имущества, с учетом характера повреждений и установления связей с ЧС.

Как ранее сообщали СМИ, 17 августа в связи с сильными дождями произошло подтопление нескольких районов города Сочи, дорог общего пользования и участка федеральной трассы. На территории города было объявлено штормовое предупреждение.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 20.08.2019
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