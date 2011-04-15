Пять жилых домов могут включить в программу реновации по суду

Ещё пять домов могут войти в программу реновации жилищного фонда, если такое решение примут судебные инстанции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Если суд вынесет положительное решение, то мы без вопросов готовы принимать дома в программу. Особенно если речь идёт о комплексной застройке - в этом случае будет лучше, если все дома войдут в программу", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, прецедент уже есть. Многоквартирный дом на северо-востоке столицы вошел в программу реновации по решению Бабушкинского районного суда. Он расположен на улице Амундсена, дом 14 в районе Свиблово.



Как ранее отмечал руководитель Департамента градостроительной политики и строительства Москвы Сергей Лёвкин, дом был включен в программу ещё на первом этапе её формирования по результатам голосования в системе "Активный гражданин" и через МФЦ.



"Чуть позже было организовано внеочередное общее собрание собственников помещений, на котором было принято решение об исключении дома из программы. Спустя полгода, в июне 2018 года, Бабушкинским районным судом было признано недействительным решение внеочередного собрания на основании искового заявления от жителей, изначально проголосовавших большинством голосов за участие в реновации. На основании этого было принято решение о повторном включении дома в программу", - пояснил С.Лёвкин.



Многоквартирные дома могут дополнительно включить в программу, если по результатам рассмотрения жалоб (обращений, заявлений) будет установлено, что решения приняты с соблюдением требований законодательства РФ, нормативных правовых актов Москвы.



BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания. Особенность такого подхода в том, что строительный объект проектируется как единое целое. Изменение какого-либо параметра влечет за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



Уже утверждён адресный список из 345 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4.9 млн кв. м недвижимости. Он будет пополняться.



"AK&M" от 20.08.2019