СК "Ингосстрах-Жизнь" запустила продажи нового продукта накопительного страхования жизни "Авантаж"

СК "Ингосстрах-Жизнь" запустила продажи нового продукта накопительного страхования жизни (НСЖ) "Авантаж". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа накопительного страхования жизни "Авантаж" разработана для решения жизненно важных задач - формирования капитала к радостным событиям, а также создания "подушки безопасности" на случай непредвиденных ситуаций. Программа построена на трёх важных блоках: накопления, финансовая защита и дополнительный сервис.



Программа НСЖ "Авантаж" предусматривает 100% возврат накопленного капитала плюс инвестиционный доход, который выплачивается клиенту по окончании программы. Приобретая полис страхования жизни, клиент может получать возврат налога в размере 13% от суммы страхового взноса ежегодно с учетом ограничения в 120000 рублей налогооблагаемой базы в год. В пакет НСЖ "Авантаж" включены сервисные опции - помощь страхователю в оформлении социального налогового вычета "под ключ", телемедицинские услуги и возможность получить второе медицинское мнение. Средства по договору страхования выплачиваются адресно - только выгодоприобретателям, которые указаны в договоре.



Продукт НСЖ "Авантаж" вариативен и включает готовые коробочные решения: 4 программы страхования с различным набором опций, рассчитанные для детей и взрослых (от 1 года до 65 лет), а также индивидуальные предложения - конструкторы для юридических или физических лиц, позволяющие наполнить программу в соответствии с потребностями клиента.



"Строя свои планы, мы исходим из позитивного сценария и рассчитываем, что уровень нашего дохода будет увеличиваться. К негативным событиям мы можем оказаться не готовы. Программы накопительного страхования жизни помогают формировать капитал или проходить через жизненные испытания без потери качества жизни и с гарантией реализации поставленных целей. Новая программа накопительного страхования жизни "Авантаж" предлагает клиентам набор актуальных опций управления продуктом и улучшенные характеристики НСЖ, а также ряд преимуществ, включающих налоговые, юридические привилегии и расширенные сервисные возможности", - комментирует генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.08.2019